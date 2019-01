Da freut sich doch die ganze Familie Boateng! Fußballstar Jérôme Boateng (30) hält seit Kurzem nicht mehr hinterm Berg mit seinem dreifachen Kinderglück. Die beiden Zwillingstöchter des Innenverteidigers sind seinen Fans schon bekannt, doch vor wenigen Monaten zeigte er ihnen auch seinen einzigen Sohn. Wenig später folgte sogar ein seltenes Family-Pic. Jetzt ließ Jérôme seine Netz-Gemeinde am Geburtstag seines Sprösslings teilhaben.

Auf Instagram teilte der Spieler des FC Bayern München nun ein Foto von sich und seinen drei Nachkommen, auf dem alle gemeinsam um eine festlich geschmückte Tafel versammelt sind. Der Tisch bekam nämlich genau so einen Look, wie ihn sich wohl jeder Comic-Fan wünscht: Tischdecke, Servietten, Becher und Aufsteller trugen alle das Emblem von Batman. Vor lauter Freude schien Jermar ganz aus dem Häuschen zu sein. Sogar ein Poster mit dem kleinen Racker in einem Superhelden-Kostüm hängt an der Wand. "Die Party kann losgehen", schrieb der Kicker zu seinem Web-Beitrag und versah den Post zudem mit dem Hashtag #EsIstEineFamiliensache und #Liebe.

Wie wichtig dem Weltmeister von 2014 seine Familie ist, belegte er auch kurz vor dem Jahreswechsel. Da offenbarte Jérôme, erstmals in die Heimat seines Vaters zu fliegen. Der Trip nach Ghana war eine aufregende Reise zu seinen Wurzeln, erklärte er im Netz.

Alexander Hassenstein/Getty Images Jérôme Boateng im WM-Stadion in Kazan

Instagram / jeromeboateng Jermar, Sohn von Jérôme Boateng

Getty Images Jérôme Boateng in Berlin

