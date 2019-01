So hat Daniel Lott sich seinen Urlaubs-Auftakt sicherlich nicht vorgestellt! Als Trostpreis für den Korb, den der Ingenieur in der Kuppelshow Die Bachelorette von Rosenkavalierin Nadine Klein (33) kassiert hatte, lud das Fremdenverkehrsamt von Aruba ihn zum zweiten Mal auf die malerische Karibikinsel ein. Dort hatte er damals sein romantisches Dreamdate mit der Beauty verbracht. Doch Daniels Trip startete nun ziemlich holprig – sein Gepäck ging verloren!

Das berichtete der Bachelorette-Boy jetzt via Instagram. "Also ich beschwere mich jetzt nicht, dass ich aufgrund meines Kofferverlusts einen Tag so rumlaufen musste", erklärte Daniel in seinem Beitrag. Dazu postete er ein Strand-Pic von sich, auf dem er lediglich eine schwarze Jogginghose trägt. "Aber eins hab ich gelernt: immer extra Klamotten ins Handgepäck", appellierte er an seine Fans.

Doch wenige Stunden später war der Spuk schon wieder vorbei, wie aus Daniels Instagram-Story hervorgeht. Mit den Worten "Wie sehr kann man sich eigentlich über einen Koffer freuen", präsentierte er sein wiedergekehrtes Gepäck in einem Clip, den er mit etlichen Herzen versah.

Instagram / daniel_lott_ Ex-"Die Bachelorette"-Kandidat Daniel Lott im Aruba-Urlaub, 2019

Instagram / daniel_lott_ Daniel Lott, Reality-Star

Instagram / daniel_lott_ Daniel Lott auf Aruba, 2019

