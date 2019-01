Kein einfacher Start ins Jahr 2019 für Steve Buscemi. Der Schauspieler, der vor allem für seine Rollen in "Boardwalk Empire", "The Sopranos" und "Fargo" bekannt ist, musste sich jetzt von seiner geliebten Frau verabschieden. Das Paar hatte 1987 geheiratet – ging seitdem durch dick und dünn. Nach 30 gemeinsamen Ehejahren verstarb Jo Andres jetzt im Alter von nur 65 Jahren.

Wie E! News von einer Quelle erfuhr, starb die Filmemacherin und Künstlerin Anfang dieser Woche. Eine Todesursache wurde bislang noch nicht öffentlich bekannt gegeben. Ob die 65-Jährige an einer Krankheit gelitten haben könnte, ist ebenfalls nicht bekannt. Zuletzt wurde das Paar gemeinsam im vergangenen Juli auf dem roten Teppich der The Cinema Society in New York gesehen. Jo hinterlässt nicht nur ihren Ehemann, sondern auch den gemeinsamen Sohn Lucian (29).

Nicht nur Steve ist in der Schauspielbranche tätig, auch seine Frau hatte in einigen Produktionen mitgewirkt. Vor allem in der Performanceszene hatte sie sich in den 80er Jahren einen Namen gemacht.

