Auf diesen Moment waren die Fans ganz besonders gespannt. Am Samstag trafen Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) zum ersten Mal seit der Bekanntgabe ihrer Trennung im TV aufeinander. Die Sängerin hatte einen Auftritt in der Show "Schlagerchampions 2019 – Das große Fest der Besten", die ihr Ex-Freund moderierte. In den vergangenen Jahren feierte sie nach der Veranstaltung immer mit ihm zusammen bei der Aftershow-Party. In diesem Jahr fehlte von der "Herzbeben"-Interpretin aber jede Spur.

Wie Bild berichtet, fanden sich rund 10.000 Gäste ein, um mit Flori und seinen Musiker-Kollegen wie Andrea Berg (52) und Maite Kelly (39) abzuhotten. Helene sei allerdings – sehr zur Enttäuschung der Fans – nicht aufgetaucht. Dabei war das Wiedersehen des einstigen Traumpaares auf der Bühne total herzlich und alles andere als unterkühlt gewesen. Die 34-Jährige verdrückte sogar ein paar Tränchen. Warum sie die Feier im Anschluss schwänzte, ist nicht bekannt. Auch der Klubbb3-Star soll kurz nach seiner Rede gegen ein Uhr nachts von der Sause verschwunden sein.

Vielleicht hatte Helene einfach zu große Sehnsucht nach ihrem Freund Thomas Seitel. Schon im Zuge der Trennungs-News hatte sie ihre neue Beziehung offiziell gemacht, doch aus Respekt vor Flori erschien sie zu dem Event am Wochenende nicht in Begleitung ihres Partners.

THÜRINGEN PRESS Helene Fischer und Florian Silbereisen im Januar 2019 in Berlin

WENN.com Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Schlagerchampions 2019 – Das große Fest der Besten"

Action Press Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Konzert 2017

