Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) steht ein Aufeinandertreffen vor laufenden Fernseh-Kameras bevor! Nach den Trennungs-News im Dezember wird das einstige Schlager-Traumpaar am Samstag zum ersten Mal wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. So wird Helene bei der Live-Show "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" performen und Florian wie im vergangenen Jahr als Moderator durch das Format führen. Jetzt kam ein pikantes Detail ans Licht: Helenes Neuer, Thomas Seitel, wird nicht in der Show zu sehen sein!

Dass Thomas sich von der Sendung fernhält, hat einen bestimmten Grund: "Der neue Freund von Helene wird nicht mit dabei sein, aus Respekt Florian gegenüber", gab die Promi-Expertin Stephanie Brungs (30) bei "Guten Morgen Deutschland" bekannt. So soll der Profitänzer nicht nur auf der Bühne fehlen, höchstwahrscheinlich wird er auch nicht im Publikum sitzen.

Für Helene ist es nicht der erste Fernseh-Auftritt nach dem Liebes-Aus mit Flori. Die 34-Jährige war bereits an Weihnachten im TV zu sehen. Während ihre "Helene Fischer Show" jedoch vom ZDF aufgezeichnet war, wird Florians Show hingegen live ausgestrahlt. So können die Zuschauer am Wochenende unmittelbar das öffentliche Zusammentreffen der beiden Schlagerstars miterleben.

Public Address Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Die große Schlagerüberraschung" im März 2018

Angela Weiss / Getty Images Thomas Seitel, Tänzer

Sebastian Gabsch / Future Image Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Die große Schlagerüberraschung" im März 2018

