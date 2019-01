Dieses große Wiedersehen rührte die Fans! Am Samstagabend war es endlich so weit. Erstmals nach dem Bekanntwerden ihrer Trennung trafen Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) vor einem Millionenpublikum aufeinander. Die Sängerin war bei der TV-Show "Schlagerchampions 2019 – das große Fest der Besten" zu Gast, die von dem Klubbb3-Sänger moderiert wurde. Anders als bei vielen anderen Verflossenen, deren Begegnungen mitunter ganz schön unangenehm ausfallen können, machte das einstige Traumpaar deutlich: Helene und Flori stehen sich noch immer sehr nah!

Schon zu Beginn der Sendung war klar: Das erste Zusammentreffen des früheren Liebespaares wird das Highlight der Show. Nach einem Auftritt des italienischen Tenors Andrea Bocelli (60) kündigte Florian an, dass dieser noch einmal auf die Bühne kommen und mit Helene ein Duett singen wird. Und schon das Aussprechen ihres Namens wurde von lautstarkem Jubel des Publikums begleitet. Am Ende der Show war es dann endlich so weit: Helene und Florian trafen zum ersten Mal nach Bekanntwerden der Trennung öffentlich aufeinander. "Es ist schön, hier in deiner Show zu sein", verkündete Helene nach ihrem Auftritt. "Es ist wie immer, aber irgendwie ein bisschen anders", fügte Florian hinzu.

Und wie ist Helene und Floris Zusammentreffen bei den Zuschauern angekommen? Auf der ARD-Facebook-Seite meldeten sich einige Fans zu Wort: "Es ist so schön, dass ihr Freunde bleibt" und "Super, wie die zwei miteinander umgehen" lauten nur zwei begeisterte Kommentare der User.

Cinamon Red/WENN.com Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Schlagercountdown - Das große Premierenfest" 2017

ActionPress / THÜRINGEN PRESS Helene Fischer und Florian Silbereisen beim "Frühlingsfest der Überraschungen" 2012

WENN.com Helene Fischer und Florian Silbereisen, März 2018

