Sieht aus, als würde Kind Nummer zwei nicht mehr lange auf sich warten lassen! Im Haus von Lily Aldridge (33) und Kings of Leon-Frontmann Caleb Followill (37) wird es schon bald etwas turbulenter zugehen. Der Musiker und das Topmodel erwarten in Kürze ihren zweiten Nachwuchses. Tochter Dixie Pearl (6) kam im Juni 2012 auf die Welt und freut sich jetzt auf ein Geschwisterchen. Lange warten muss sie Lilys XXL-Bauch wohl aber nicht mehr!

In schlichter schwarzer Unterwäsche zeigt sich die Runway-Beauty mit einem riesigen Babybauch ihren Followern auf Instagram. Dieser fällt umso mehr ins Auge, da Lily ansonsten rank und schlank geblieben ist. Die strahlend schöne Bald-Mama lächelt in die Kamera. Als Kulisse hat sich die 33-Jährige das kuschelige Wohnzimmer ihres Hauses in Nashville ausgesucht.

Noch Anfang Dezember postete Lily ein Bild von sich im braunen Samtkleid und schrieb dazu: "34 Wochen". Demnach müsste sie also jetzt in der 40. Schwangerschaftswoche sein, also genau der Zeitpunkt, an dem die Geburt ansteht.

Instagram / lilyaldridge Lily Aldridge mit ihrem Mann und ihrer Tochter

Getty Images Lily Aldridge bei den Nashville Creator Awards 2018

Matt Winkelmeyer/Getty Images for Victoria's Secret Lily Aldridge backstage bei der Victoria's Secret Show in Shanghai

