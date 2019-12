So ein Bild bekommen die Fans von Lily Aldridge (34) nicht alle Tage zu Gesicht! Die Beauty ist ein international erfolgreiches Model – sogar für das Mega-Label Victoria's Secret schwebte die Brünette bereits über den Laufsteg. Ihre Fanbase ist riesig: Allein auf Instagram folgen der Mama über fünf Millionen Abonnenten. Dort verzaubert sie ihre Fans mit hübschen Schnappschüssen von sich – gelegentlich zeigt sie auch ihre beiden Kinder. Doch das neuste Foto mit ihrem Ehemann Caleb hat wirklich Seltenheitswert!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Lily nun eine private Aufnahme. Das Selfie hat ihr Göttergatte Caleb geschossen, während sie das Cabrio steuert, mit dem sie gerade durchs sonnige West Hollywood brausen – beide tragen coole Sonnenbrillen und ein entspanntes Lächeln im Gesicht. "Mom und Dad", schrieb die 33-Jährige schlicht dazu. Von ihren Sprösslingen fehlt auf der Aufnahme jede Spur. Offenbar haben die Zweifacheltern sich einen Tagesausflug zu zwei gegönnt.

Ihre Fans freuen sich riesig, die beiden mal zusammen zu sehen. "Ihr seid so ein tolles Paar" und "Ihr Süßen, macht euch einen schönen Tag", jubelten zwei Nutzer in den Kommentaren unter dem Beitrag. Was sagt ihr zu dem Posting? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

