In dieser Woche war es so weit: Die große alljährliche Fashionshow des legendären Lingerie-Labels Victoria's Secret fand in New York statt! Auch in diesem Jahr sind wieder einmal die berühmtesten Laufstegschönheiten, wie Gigi Hadid (23), Kendall Jenner (23) oder Elsa Hosk (30) mit dabei gewesen. Während diesmal aber keine werdende Mami über den Catwalk schwebte, war das in den vergangenen Jahren schon häufiger der Fall. Diese Supermodels sind mit Babykugel die spektakuläre Show gelaufen!

Auf dem VS-Runway tummelten sich schon so einige berühmte Babybäuche! Im Jahr 2016 versteckte Bradley Coopers (43) Liebste Irina Shayk (32) ihre schon deutlich sichtbare Murmel unter einem glitzernden, roten Fransenfummel. Sie war damals bereits im zweiten Trimester ihrer Schwangerschaft. Fünf Jahre zuvor gab sich Kollegin Alessandra Ambrosio (37) eher weniger Mühe mit dem Versteckspiel. Ihr Vier-Monats-Bauch war bei der Show 2011 an dem durchtrainierten Topmodel unübersehbar. Im vergangenen Jahr lief Candice Swanepoel (30) die Show mit einer Wahnsinnsfigur – und gab einen Monat danach bekannt, ihr zweites Kind zu erwarten.

Die gebürtige Holländerin Doutzen Kroes (33) war im zweiten Monat schwanger, als sie 2013 für die Dessousmarke über den Laufsteg stolzierte. Im Jahr 2011 gab es übrigens noch eine zweite werdende Mutter in der Show: Lily Aldridge (32) verkündete einen Monat später ihre erste Schwangerschaft. Momentan erwartet sie ihr zweites Baby und ist deshalb in diesem Jahr nicht dabei.

Getty Images Alessandra Ambrosio bei der Victoria's Secret Show 2011

Anzeige

Getty Images Candice Swanepoel bei der Victoria's Secret Show 2017

Anzeige

Getty Images Doutzen Kroes bei der Victoria's Secret Show 2013

Anzeige

Getty Images Lily Aldridge bei der Victoria's Secret Show 2011



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de