Drastische Typveränderung bei Lily Aldridge (33)! Der Victoria’s Secret-Engel ist bekannt für lange, glatte und vor allem braune Haare. Seit Jahren zeigt sich das Model in diesem zeitlosen Look, der ihr den Titel des VS-Stars erst eingebracht haben dürfte. Jetzt hat sich die Liebste von Kings of Leon-Frontmann Caleb Followill (37) für eine völlig neue Frisur entschieden – und sie ist kaum wiederzuerkennen!

Auf Instagram teilte die 33-Jährige ihren aktuellen Look. Ihre langen Haare hat sie zu einem schulterlangen Bob schneiden lassen, der ihr Gesicht mit sanften Wellen umschmiegt. Statt warmem Braun hat sich Lily für angesagtes Platinblond entschieden, durch das sie fast wie einen anderer Menschen aussieht. Mit den Worten "Traum-Haarschnitt" kommentierte sie das Selfie.

Unter dem Instagram-Beitrag der Laufstegschönheit häufen sich begeisterte Kommentare von ihren Kollegen und Freunden, die die Frisur total abfeiern. Ashley Graham (31) kommentierte zum Beispiel aufgeregt "Yesssss" zusammen mit einem Flammen-Emoji. Make-up-Artist Hung Vanngo schwärmte dagegen: "Oh mein Gott, Liebe".

