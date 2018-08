Bald sind sie zu viert: Victoria's Secret Model Lily Aldridge (32) und ihr Mann Caleb Followill (36) erwarten ihr zweites gemeinsames Kind! Die Laufstegschönheit und der Kings of Leon-Sänger wurden 2012 zum ersten Mal Eltern eines kleinen Mädchens. Nun bekommt ihr Töchterlein Dixie Pearl ein Geschwisterchen – denn ihre Mama Lily ist wieder schwanger! Ob Dixie wohl eine Schwester oder einen Bruder bekommt?

"Überraschung" – mit diesem einen Wort begrüßt die 32-Jährige ihre Follower auf ihrem neuesten Instagram-Pic. Um was für eine "Überraschung" es sich genau handelt, erfährt man, wenn man sich das dazugehörige Bild zu der Überschrift anschaut: Auf dem Pic präsentiert die dunkelhaarige Beauty ihren schon deutlich sichtbaren Babybauch. Leider verrät die Zweifach_Mama in spe nicht, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen erwartet. Ihre Fans freuen sich trotzdem mit ihrem Idol mit und hinterlassen in den Kommentaren zahlreiche Glückwünsche.

Mir ihrer zweiten Schwangerschaft reiht sich Lily bald in die Riege der Models ein, die bereits mehrfache Mamis sind: Ihre Runway-Kolleginnen Candice Swanepoel, Behati Prinsloo und Bar Rafaeli müssen inzwischen schon auf zwei kleine Engel aufpassen. Ob sich Lily bei ihnen wohl Tipps holen wird?

Instagram / lilyaldridge Lily Aldridge mit ihrem Mann und ihrer Tochter

Fred Dufour / Getty Images Alessandra Ambrosio und Lily Aldridge bei der Victoria's Secret Fashion Show 2017

Splash News Lily Aldridge, Model

Wie findet ihr Lilys Babybauch-Post? Total witzig! Etwas einfallslos! Abstimmen Ergebnis anzeigen



