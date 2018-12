An diesem Wochenende war es so weit: Nach wenigen Monaten Beziehung und einer ebenfalls überschaubaren Zeit als Verlobte gaben sich Sänger Nick Jonas (26) und Schauspielerin Priyanka Chopra (36) am Samstag in Jodhpur, der Heimatstadt der Braut im indischen Bundesstaat Rajasthan, das Jawort. Obwohl am Sonntag noch die zweite Trauung nach hinduistischer Tradition ansteht, können sich die frischgebackenen Eheleute schon über viele Gratulationen freuen – Glückwünsche von hochkarätigen Namen eingeschlossen!

Die Kommentarspalten unter Priyankas und Nicks Instagram-Fotos drohten schon wenige Stunden nach der Veröffentlichung zu platzen. "Das ist wunderschön. Ich wünsche euch alles Liebe und viel Freude", schrieb Gisele Bündchen (38). Schauspielerin Mindy Kaling (39) und Modern Family-Star Sofia Vergara (46) konnten das Antlitz der Braut und das Strahlen des Neu-Ehemanns ebenfalls kaum fassen: Ihre Beiträge strotzen nur so vor den Worten "atemberaubend", "wundervoll" und jeder Menge begeisterter Emojis.

Selbst Basketball-Star Michael B. Jordan (31) und Victoria's Secret-Engel Lily Aldridge (33) ließen dem Ehepaar ihre besten Wünsche zukommen. Priyankas Cousine und Brautjungfer, Schauspielerin Parineeti Chopra (30), widmete den beiden gleich mehrere rührende Zeilen: "Der Job von uns Brautjungfern ist es, sicherzustellen, dass sich die Braut zu jeder Zeit wohlfühlt und glücklich ist. Aber wir mussten uns gar nicht darum sorgen, weil Nick versprochen hat, sich sein ganzes Leben lang darum zu kümmern."

