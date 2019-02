Jetzt ist Lily Aldridge (33) Zweifach-Mama! Im August hatte die Model-Schönheit mit einem Social-Media-Posting bekanntgegeben, dass erneut Nachwuchs auf dem Weg ist. Mitte Januar dann zeigte die Victoria's Secret-Beauty einen Babybauch, der größer kaum sein konnte – die Geburt ihres zweiten Kindes war nur noch eine Frage der Zeit! Jetzt veröffentlichte Lily stolz den ersten Schnappschuss ihres Sprösslings und verriet gleich auch den Namen!

Die 33-Jährige und ihr Gatte Caleb Followill (37) dürfen sich nach Tochter Dixie Pearl (6) über einen Jungen freuen, wie der Name des Kindes vermuten lässt. "Winston Roy Followill, segnete unser Leben am 29. Januar 2019", schrieb die frischgebackene Zweifach-Mom unter einen Instagram-Post, der die Füßchen ihres Babys zeigt. Unter dem Foto trudeln die Glückwünsche und Herzchen-Emojis im Sekundentakt ein – darunter auch Kommentare ihrer Model-Kolleginnen Candice Swanepoel (30), Irina Shayk (33) und Martha Hunt (29).

Ihren kleinen Mann hatte Lily sogar schon einmal auf Arbeit dabei: Im September 2018 lief sie im fünften Schwangermonat für den Designer Brandon Maxwell über den Laufsteg – und das in einem hautengen roten Abendkleid. "Ich bin so stolz, schwanger über den Catwalk von Brandon Maxwell gelaufen zu sein. Ich bin schon viele Shows gelaufen und das war einer dieser Momente, an die ich mich für immer erinnern werde", schrieb das Model damals glücklich auf seinem Online-Profil.

Instagram / lilyaldridge Winston Roy Followill, kleiner Sohn von Lily Aldridge

Instagram / lilyaldridge Lily Aldridge in Nashville, Januar 2019

Getty Images Lily Aldridge, bei der Fashion-Show von Brandon Maxwell

Wie gefällt euch der Name Winston Roy? Eine schöne Idee. Nicht mein Fall. Abstimmen Ergebnis anzeigen



