Erst vor wenigen Wochen ließ der Victoria's Secret-Engel Lily Aldridge (32) die Baby-Bombe platzen. Nach Töchterchen Dixie Pearl erwarten die Beauty und ihr Mann Caleb Followill (36) ein zweites Kind. Das Model ist bereits im fünften Monat schwanger. Dem Laufsteg sagt sie deshalb aber trotzdem noch nicht Adieu. Während der New York Fashion Week stahl die Mama in spe mit ihrer süßen Baby-Kugel wohl all ihren Kolleginnen die Show.

Am Sonntag lief sie für den Designer Brandon Maxwell über den Catwalk. In dem hautengen roten Abendkleid war ihr Schwangerschafts-Bäuchlein kaum mehr zu übersehen. Die werdende Mutter schien ihren Auftritt in vollen Zügen zu genießen. "Ich bin so stolz, schwanger über den Catwalk von Brandon Maxwell gelaufen zu sein. Ich bin schon viele Shows gelaufen und das war einer dieser Momente, an die ich mich für immer erinnern werde", schrieb das Model im Anschluss an das Event auf Instagram.

Außerdem bedankte sie sich bei dem Modeschöpfer dafür, dass er sie habe scheinen lassen. Der war selbst ganz begeistert von Lilys Performance und sang eine Lobeshymne auf die 32-Jährige. "Ich liebe dich, Lily! Es war mir eine Freude, mit dir zu arbeiten", freute er sich auf seinem Account.

Instagram / lilyaldridge Lily Aldridge mit ihrem Mann und ihrer Tochter

Getty Images Lily Aldridge bei der New York Fashion Week

Getty Images Brandon Maxwell, Modedesigner

