Erst Ende August hatte Lily Aldridge (32) ihre Fans mit ihrer zweiten Schwangerschaft überrascht. Das Supermodel hat mit Ehemann Caleb Followill (36) schon die sechsjährige Tochter Dixie Pearl (6). Ihren Babybauch hat die Catwalk-Beauty bei der New York Fashion Week im September schon stolz zur Schau gestellt. Auch als Lily gerade in Rom mit Freunden unterwegs war, war ihr Bäuchlein schon deutlich unter dem Kleid sichtbar. Und noch etwas anderes konnte man beim Restaurantbesuch des schwangeren Models sehen: ein Sektglas in ihrer Hand.

Da hatte sie wohl etwas ganz Besonderes zu feiern! Auf neuesten Paparazzi-Aufnahmen ist zu sehen, wie die 32-Jährige ihren Begleitern zuprostet und dann einen Schluck aus ihrem Sektglas nimmt. Auf dem Restauranttisch sind zwar auch klar Wasserflaschen zu erkennen, dennoch scheint die Flüssigkeit in ihrem Glas eine gelbliche Farbe zu haben. Ob das nur am Lichteinfall lag oder Lily gar alkoholfreien Sekt getrunken hat, kann natürlich nicht festgestellt werden.

Schon im Jahr 2007 hat Lily ihren heutigen Ehemann bei einem Musikfestival kennengelernt. Im Mai 2011 heiratete sie den Frontmann der Band Kings Of Leon dann schließlich auf einer Ranch in Kalifornien. Die kleine Dixie Pearl machte ihr Glück im Juni 2012 perfekt.

Agostino Fabio MEGA Lily Aldridge in Rom

Anzeige

Agostino Fabio MEGA Lily Aldridge in Rom

Anzeige

Getty Images Lily Aldridge bei den Nashville Creator Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de