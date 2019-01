Sie hatte ihr Leben noch vor sich! Die amerikanische Hip-Hop-Szene erschüttert ein weiterer Todesfall: Die Rapperin Nina Ross Da Boss, die mit bürgerlichem Namen Jimmiel Spillman-Ingram hieß, und eine bisher unbekannte männliche Begleitung wurden am vergangenen Dienstagabend gegen 23 Uhr Opfer einer Schießerei in Florida. Das beiden wurde tot im Auto aufgefunden, welches zuvor in ein Wohnhaus raste. Die Musikerin wurde nur 31 Jahre alt.

Die Todesfälle bestätigte nun die Nachrichtenagentur WFLA. Genauere Details sind bisher nicht bekannt. Jimmiel hinterließ laut Bericht sechs Kinder, zu denen auch ein zwei Monate altes Baby zählt. Ihre Schwiegermutter und Oma ihrer Kinder, Yolanda Baker, meldete sich bereits zum tragischen Vorfall zu Wort: "Es ist so hart für mich und meine Enkelkinder. Mein Herz ist gebrochen. Kein Kind sollte den Verlust seiner Mutter durchmachen müssen", verlieh sie ihrer Trauer Ausdruck.

Der Fall erinnert an ein dramatisches Ereignis im vergangenen Jahr: Im Juni 2018 wurde US-Rapper XXXTentacion (✝20) ebenfalls in Florida erschossen. Der "Moonlight"-Interpret erlag seinen schweren Schussverletzungen wenig später im Krankenhaus.

Instagram / ninarossdaboss Nina Ross Da Boss, Rapperin

Miami Dade County Corrections via Getty Images XXXTentacion, US-Rapper



