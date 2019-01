Tag vier ist schon im Dschungelcamp angebrochen – und die Zuschauer haben sich bereits auf eine Kandidatin eingeschossen, die bestens dabei ist, die Ekelprüfungen im Dauer-Abo zu absolvieren: Gisele Oppermann. Aber dramatische Heulattacken und Prüfungs-Abbrüche könnten auf Dauer die Zuschauer langweilen. Die beiden RTL-Moderatoren Sonja Zietlow (50) und Daniel Hartwich (40) haben jetzt verraten, welche Kandidaten sie endlich in einer Dschungelprüfung sehen wollen!

In der gestrigen Ausgabe von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach bat Moderatorin Susanna Ohlen die beiden Kommentatoren zum Dschungeltalk. Auf die Frage, wer denn demnächst zur Prüfung antreten soll, schlug Sonja ohne mit der Wimper zu zucken die ehemalige Pornodarstellerin Sibylle Rauch (58) vor. "Die hat sich's gewünscht", verteidigte die blonde Moderatorin ihre Entscheidung, wobei sie sich ein Lachen nicht verkneifen konnte. Für Daniel kommt ganz klar Bastian Yotta (42) infrage. Eine spannende Wahl, denn Yotta, der sich derzeit als Camp-Motivator profiliert, hatte bei der allerersten Prüfung nicht abgeliefert und könnte jetzt unter Beweis stellen, was wirklich in ihm steckt.

Im Moment liegt es noch in den Händen der Zuschauer, wer antreten soll. Und solange Ex-GNTM-Kandidatin Gisele immer noch für beste Unterhaltung sorgt, kann es natürlich sein, dass sich die anderen Camp-Bewohner vorerst noch hintenanstellen müssen.

MG RTL D / Stefan Menne Sibylle Rauch bei der ersten Dschungelprüfung

MG RTL D / Stefan Menne Bastian Yotta, Dschungelcamper

MG RTL D / Stefan Menne Gisele Oppermann, Dschungelcamperin 2019

