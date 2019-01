Das muss ja ein hübsches Kind werden! Da staunten die Zuschauer des Dschungelcamps nicht schlecht: Am vierten Tag des Freiluft-Formats ließ der GZSZ-Star Felix van Deventer (22) die Baby-Bombe platzen. Im Gespräch mit Domenico De Cicco (35) plauderte der gebürtige Hamburger völlig überraschend aus, dass seine Freundin Antje Zinnow schwanger ist und er schon bald Papa wird. Anlass genug, um die Frau an der Seite des Serien-Stars einmal genau unter die Lupe zu nehmen: Wen hat sich Felix da eigentlich geangelt?

Im Interview mit RTL verriet seine Angebetete, dass sich die beiden ganz modern über Instagram kennengelernt hätten. Auf ihrem Profil gibt sich Antje ganz lässig: Mal postete sie ein Grinse-Selfie, mal setzte sich die Potsdamerin in freier Natur in Szene. Scrollt man aufmerksam durch den Feed der beiden Turteltäubchen, dauert es auch nicht allzu lange, bis der erste gemeinsame Schnappschuss auftaucht: Im vergangenen Juli machte das Paar die Beziehung mit demselben Knutsch-Schnappschuss offiziell. "Meine Liebe", kommentierte die junge Frau die intime Momentaufnahme auf Instagram und zeigte damit ihren Followern, wie glücklich sie im Moment ist.

Dass ihr 22-jähriger Freund die freudige Nachricht im Fernsehen vor einem Millionenpublikum herausposaunt hatte, nehme Antje ihm überhaupt nicht übel. "Ich bin so glücklich mit Felix und seine Worte haben mich zu Tränen gerührt", ließ sie die Fans in ihrer Instagram-Story wissen. Die Beauty stehe immer zu einhundert Prozent hinter ihrem Schatz – egal, was er tue oder mache.

Instagram / antjezinnow Antje Zinnow in Potsdam

Instagram / felixvandeventer Antje Zinnow und Felix van Deventer im Juli 2018

Instagram / antjezinnow Felix van Deventer und Antje Zinnow

