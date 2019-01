Diese Neuigkeit war nicht nur für Felix van Deventers (22) Fans eine Überraschung! Am vierten Dschungelcamp-Tag sorgte der GZSZ-Darsteller im Gespräch mit seinem Mitstreiter Domenico De Cicco (35) für eine echte Sensation: Er und seine Freundin Antje Zinnow erwarten ein Kind! Noch vor seinem Abflug nach Australien sprach der Schauspieler bereits in einem Interview über den Familienzuwachs. Dabei verriet er auch, dass der Nachwuchs eigentlich gar nicht geplant war!

Seit Dezember wissen Felix und Antje, dass sie in wenigen Monaten Eltern werden. Zwar haben sich die beiden nicht bewusst für ein Baby entschieden, trotzdem können sie die Geburt ihres Sprösslings kaum erwarten."Klar war es zuerst einmal so ein: 'Okay, das kommt jetzt aber überraschend!' Aber jetzt, wo es so weit ist und wenn man sich Gedanken macht, dann ist es einfach das schönste Gefühl, was ich mir vorstellen kann. Ich will einfach nur, dass dieses Baby jetzt da ist", zeigte sich der 22-Jährige im RTL-Gespräch megahappy.

Seine Freundin erinnert sich auch noch ganz genau daran, wie sie und Felix von der Schwangerschaft erfahren haben. "Ich hatte halt die ganze Zeit vorher so ein Gefühl, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Und dann hab ich den Test gemacht, ich hatte den schon zu Hause. Wir saßen dann beide auf dem Balkon und dann war der Test positiv", schilderte sie die hoch emotionale Situation.

