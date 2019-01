Pietro Lombardi (26) ist gerade voll auf der Überholspur. So sitzt der ehemalige DSDS-Gewinner dieses Jahr neben Dieter Bohlen (64) in der Jury der beliebten Castingshow. Doch wie tickt der erfolgreiche Musiker eigentlich privat? In einer Dokumentation gewährte der Sänger ganz intime Einblicke. Und dort schockierte er mit diesem Geständnis: "Ich hatte sechs Jahre lang keinen Kontakt zu meinen Eltern."

Den genauen Grund, wie es so weit kommen konnte, wisse der 26-Jährige selber nicht und gestand in "Die Pietro Lombardi Story": "Ich war jung und dumm. Ich war verliebt und habe nur an meine Liebe gedacht. Es gab immer Streitereien zwischen Sarah (26) und meinen Eltern – und ich habe mich dann für Sarah entschieden." Von den Hochzeitsplänen des einstigen Traumpaars erfuhren Pietros Eltern auch erst im Fernsehen.

Doch kurz nach der Trennung von der brünetten Beauty im Oktober 2016 fasste sich der "Senorita"-Interpret ein Herz und ging den ersten Schritt auf seine Mutter und seinen Vater zu: "Weil mir klar geworden ist, dass das die Leute sind, die mich großgezogen haben und die ich vernachlässigt habe für eine Frau." Seit der Aussprache liefe inzwischen aber alles wieder super zwischen ihm und seinen Eltern, erzählte Pietro in der Doku weiter.

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Juror bei DSDS

Walter Pernkopf / picturedesk.co Pietro und Sarah Lombardi, Sänger

ActionPress Pietro Lombardi im September 2018

