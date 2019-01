Ist das alles etwa an den Haaren herbeigezogen? Seit Ex-Bachelorette-Boy Domenico De Cicco (35) als einer der aktuellen Dschungelcamp-Bewohner sein Dasein im australischen Busch fristet, halten sich die Gerüchte hartnäckig: Der Vollblutitaliener soll angeblich ein falsches Haarteil tragen! Der Grund für diese Annahme? Der Ansatz seines sehr vollen Haars scheint immer weiter nach unten zu wandern. Jetzt gibt auch Ex-DSDS-Kandidat Benny Kieckhäben (28) seine Einschätzung ab – immerhin kennt er sich als Frisur bestens aus: Seiner Meinung nach ist Domenico auf jeden Fall ein Toupet-Träger!

"Irgendwas stimmt da nicht. Kein Mensch auf dieser Welt hat so einen akkuraten Haaransatz wie dieser Typ", stellte der 28-jährige Experte gegenüber RTL klar. Er glaube daher, dass Domenico ein wenig nachgeholfen habe – und zwar höchstwahrscheinlich mit der Toupet-Alternative ContactSkin. "Das kann man aufsetzen, das kann man grundsätzlich für sechs Wochen aufkleben lassen und dann kann man damit auch duschen und schwimmen gehen. Es ist an der Kopfhaut angeklebt", erläuterte der Haarprofi die Methode.

Als Luxusartikel hatte Charmeur Domenico ein Still-Kissen von seiner Tochter Lia sowie Haarwachs mit in die bescheidene Freiluft-WG genommen – beides wurde dem ehemaligen Team-Chef allerdings als Strafe wegen Regelverstoßes wieder abgenommen! Der Verzicht auf das klebrige Haarprodukt scheint dem eitlen Domenico aber sehr zu fehlen! So sehr, dass er sich laut Mitcamperin Sibylle Rauch (58) immer noch dafür einsetzt, den Artikel zurückzubekommen.

