Führt Domenico De Cicco (35) alle an den Haaren herum? Der Reality-TV-Star sitzt aktuell Down Under im von VIPs gefürchteten Dschungelcamp. Schon vorab gab der Ex-Bachelorette-Beau zu, ziemlich eitel zu sein. Als Luxus-Artikel hat Domenico sein heiliges Haarwachs mit in den Busch genommen! Doch ist die Mähne des Deutschen mit italienischen Wurzeln wirklich echt? Dschungel-Natter Désirée Nick (62) hat daran nämlich berechtigte Zweifel!

Im Urwald-Talk "Die Stunde danach" auf RTL behauptete Deutschlands spitzeste Zunge doch ganz frech: Domenico trägt ein Toupet! Wie die ausgeschiedene Dancing on Ice-Kandidatin darauf kommt? "Ich halte diese Haare nicht für echt. Ich kenne diese Teile. Naddel hatte so etwas Ähnliches. Das sind die auf Tüll eingewebten Haare und die sind bei ihm ein bisschen zu tief aufgeklebt", lästerte die 62-Jährige gewohnt amüsant. Vergleicht man Aufnahmen von Domenico vor und während des Dschungelcamps, fällt auf jeden Fall eines auf: Sein Haaransatz scheint wirklich deutlich nach unten gewandert zu sein!

Ob sie mit dieser Vermutung wirklich recht hat, werde sich erst in einer Dschungelprüfung zeigen, ist sich Désirée sicher: "Ich möchte gerne, dass das Publikum ihn in eine Prüfung wählt, wo er unter Wasser tauchen muss. Wenn ihm dieser Filz dann über die Fresse hängt, dann wissen wir Bescheid", schloss sie das haarige Thema ab. Was meint ihr: Trägt Domenico wirklich ein falsches Haarteil? Stimmt ab!

