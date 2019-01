Im Dschungelcamp ist schon fast Halbzeit: Doch welcher Camper steht aktuell am meisten in der Gunst der Zuschauer? An Tag sechs ging es im australischen Busch wieder hoch her: Neben einer spannenden Ekel-Prüfung wurde Down Under vor allem jede Menge gestritten. Inzwischen liegen sich nämlich nicht mehr nur Evelyn Burdecki (30) und Domenico De Cicco (35) bzw. Bastian Yotta (42) und Chris Töpperwien (44) in den Haaren. Doch wen sehen die Fans im großen Urwald-Fight um die Krone inzwischen vorne?

Im Camp herrscht aktuell ganz schön dicke Luft – und das nicht mehr nur zwischen den Ex-Partnern Evelyn und Domenico. Auch Tommi Piper (77) und Sibylle Rauch (58) gerieten nach einer durchwachsenen Morgenwache am Lagerfeuer aneinander. Bei der Porno-Ikone flossen deswegen sogar Tränen. Gisele Oppermann sorgte vor allem wegen ihrer Dschungelprüfung mit "Money Magnet" Mr. Yotta für schlechte Laune: Das Model machte sich im Camp vor allen darüber lustig, dass der Muskelberg keinen einzigen Stern erspielt hatte. Später geriet die launische Ex-GNTM-Kandidatin auch noch mit Doreen Dietel (44) wegen des Abendessens aneinander.

Weiterhin absolut unauffällig blieben in der gestrigen Folge wieder einmal Sex-Podcasterin Leila Lowfire (25), Bob-Olympionikin Sandra Kiriasis (44) und Schlagerstar Peter Orloff (74). Ob sie sich trotzdem noch zu Zuschauerlieblingen mausern können? Stimmt für euren Busch-Favoriten ab!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

MG RTL D Domenico De Cicco, Felix van Deventer und Tommi Piper am Lagerfeuer

MG RTL D / Stefan Menne Gisele Oppermann und Bastian Yotta nach ihrer Dschungelprüfung

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Doreen Dietel im Dschungelcamp 2019

