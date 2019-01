Jetzt platzt Doreen Dietel (44) der Kragen! Seit fast einer Woche verweilt die einstige "Dahoam is Dahoam"-Darstellerin unter den zwölf Stars und Sternchen im Dschungelcamp. Bei der geballten Ladung unterschiedlicher Persönlichkeiten ist es kein Wunder, dass es dann und wann zu Reibereien kommt. Vor allem Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Gisele Oppermann macht sich immer mehr Feinde – darunter auch Doreen: An Tag sechs lässt sie ihrem Groll gegen die Heulsuse schließlich freien Lauf!

Gestern Abend brach unter den beiden Busch-Bewohnerinnen der Chicken-Krieg aus! Gisele, die in der Prüfung "Spülhölle" vier Sterne ergattert hatte, wollte stolz ihr erspieltes Hühnchen als Abendessen vorbereiten – doch Doreen kam ihr unwissentlich zuvor. "Ich brauche von der Alten keine Unterstützung", wetterte Gisele stinksauer – zu viel für Doreen! "Diese Frau macht mich wahnsinnig, diese Gisela! Wie kann man nur so sein als Mensch? Wie kann man nur so empfindlich sein, so ein Anti-Teamplayer, das ist der Wahnsinn", sprudelte es aus der Schauspielerin heraus.

"Du bist eine egoistische kleine Drama-Queen", bekam Gisele von Doreen weiter zu hören. Schließlich versuchte Currywurst-King Chris Töpperwien (44), den Streit zu schlichten. "Hier, jetzt hört ihr mal auf, Mann, wie haben's kurz vor der Schlafengehenszeit", grätschte der 44-Jährige dazwischen.

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Doreen Dietel im Dschungelcamp 2019

MG RTL D Gisele Oppermann im Dschungelcamp

MG RTL D / Stefan Menne Chris Töpperwien, Dschungelcamp-Kandidat 2019

