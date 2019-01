Seine Familie denkt an ihn! Am Dienstagabend vergangener Woche trat Domenico De Cicco (35) seine Reise nach Australien an, um in die vor Ungeziefer wimmelnde Freiluft-WG von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! einzuziehen. Dazu musste er allerdings seine Freundin Julia und Töchterchen Lia in der Heimat zurücklassen. Die Kleine meldete sich jetzt mit einem süßen Support-Bild im Netz!

Auf Domenicos Instagram-Profil postete seine Familie knuffige Fotos von Lia. "Lieber Papa, ich kann es gar nicht abwarten, bis du wieder da bist. Mama und ich sind sehr stolz auf dich", heißt es unter dem Beitrag. Das Besondere an den Schnappschüssen: Das Baby trägt einen weißen Strampler im speziellen Dschungel-Support-Design. Auf der Vorderseite ist ein Bild von Papa Domenico und auf der Rückseite noch etwas viel Wichtigeres: Das Logo der Sendung und die Telefonnummer, um für Domenico abzustimmen. "Da rufen wir auch ganz oft an, um deine Stimme zu hören", steht daneben.

Auch wenn Papa Domenico am anderen Ende der Welt ist, spielt Mama Julia ihrem Töchterchen jeden Abend Sprachnotizen ab, in denen der 35-Jährige für sein Kind singt. "Wir lieben dich sehr, und egal, was passiert: Du bist unser König", unterstützt seine Familie ihn im Netz.

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de

Instagram / domenico_decicco_official Domenico de Cicco 2017

Anzeige

MG RTL D Domenico De Cicco im Dschungelcamp

Anzeige

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco mit seiner Tochter Lia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de