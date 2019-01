In den vergangenen Folgen vom Dschungelcamp hatte Gisele Oppermann ein Dauerabo auf die legendären Ekel-Prüfungen. Bisher brach die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin größtenteils lieber die Challenges ab, als für die anderen Freiluftbewohner Essen zu besorgen. Haben die Zuschauer mittlerweile keinen Bock mehr auf diese Heul-Show? Noch lange nicht – Busch-Fans wollen erneut Gisele leiden sehen und schicken sie wieder in die Dschungelprüfung!

Bringt Tag acht endlich den ersehnten Sterne-Segen? Nachdem das einstige GNTM-Girl in den vergangenen Prüfungen mehr oder minder versagt hat, kann sich das Busch-Prüfungs-Opfer zum neunten Mal einer ekeligen Herausforderung stellen. Die Down Under-Liebhaber wollen Gisele erneut aus der Reserve locken. Ein letztes Mal konnten die Zuschauer einen Pritschenwärmer in eine Challenge wählen. Ab der kommenden Folge klärt das die Freiluft-WG unter sich.

Am Freitag muss sich Gisele einer besonders kniffeligen Challenge mit hohem Ekelfaktor stellen. In mehreren verschiedenen, steinartigen Gehäusen muss die Busch-Insassin die Sterne aus einem Glaskasten befreien, während es über ihr nur so von Krabbeltieren, Schleim oder Abfälle schüttet.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

TV NOW / Stefan Menne Gisele Oppermann bei der Dschungelprüfung "Alarm für Cobra 11"

MG RTL D / Stefan Menne Gisele Oppermann am sechsten Dschungelcamp-Tag

MG RTL D Gisele Oppermann während der Prüfung am fünften Dschungelcamp-Tag

