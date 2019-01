Und schon wieder gibt es die "Model-Diät"! In der siebten Folge vom Dschungelcamp muss erneut Gisele Oppermann in eine kniffelige Challenge – die Zuschauer wollten sie erneut bei einer Prüfung sehen. In "Alarm in Cobra 11" hatte die ehemalige GNTM-Kandidatin mit etlichen Schlangen und Spinnen zu kämpfen und das auch noch unterirdisch. Zu viel für Gisele, das Model brach – oh Wunder – wieder mal die Dschungelprüfung vorzeitig ab!

Die Aufgabe beginnt so vielversprechend: Noch relativ gut gelaunt erscheint die Busch-Insassin bei Sonja Sietlow und Daniel Hartwich (40), die ihr die Prüfung geduldig erklären. Doch schon von Anfang an macht das Sensibelchen klar, dass es ängstlich sei. "Komm, jetzt warst du gestern so gut drauf", hält Sonja fest. Gisele entgegnet ihr nur, dass jede Prüfung aufs Neue eine Herausforderung ist: "Es ist immer was anderes und megaheftig für mich. Es ist Angst!"

Dennoch will die 31-Jährige ihr Glück probieren und tritt zunächst die Challenge an. Noch bevor sie aber überhaupt richtig in der Höhle ist, versetzt ihr eine Spinne einen gehörigen Schreck und Gisele flüchtet schreiend aus dem Eingang der unterirdischen Grube. Damit ist die Aufgabe gescheitert und Sonja fragt nur: "Was glaubst du, werden deine Mitcamper sagen?" Die brünette Beauty hat darauf auch eine Antwort parat: "Die werden mich alle hassen, aber das ist mir scheißegal."

TV NOW/Stefan Menne Gisele Oppermann im Dschungelcamp, Tag 7

TV NOW / Stefan Menne Gisele Oppermann bei der Dschungelprüfung "Alarm für Cobra 11"

TV NOW / Stefan Menne Sonja Zietlow, Daniel Hartwich und Gisele Oppermann an Tag 7 im Dschungelcamp

