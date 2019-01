Bergfest im Dschungelcamp! Seit genau einer Woche verweilen die zwölf Stars und Sternchen in der bescheidenen Busch-Behausung im australischen Regenwald! Und so langsam wird die Luft für die Jäger der Dschungelkrone immer dünner: Die Zeit, in der die Zuschauer bestimmten, dass die TV-Heulsuse Gisele Oppermann immer wieder aufs Neue in die Ekel-Prüfung muss, ist nun vorbei! Ab heute fliegt einer der Camper raus! Aber wen sieht das Publikum wohl am ehesten auf dem Dschungel-Thron sitzen?

Allmählich bricht unter den Kandidaten der Lagerkoller aus – bei so vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten, die da aufeinanderprallen, ist das auch keine große Überraschung! Deshalb kann es durchaus mal passieren, dass eine kleine Meinungsverschiedenheit wegen einer Pfanne in einen haushohen Krach ausartet – wie bei Chris Töpperwien (44) und Leila Lowfire (25). Der Currywurst-King und die Sex-Podcasterin bekamen sich in die Haare, weil der 44-Jährige eine Pfanne auf die Feuerstelle gestellt hatte. Auch das Verhalten auf dem Dschungel-Klo sorgt unter den Mitbewohnern immer wieder für Zündstoff. "Ich brüll gleich hier los. Das sind alles Gehirnamputierte. Ich habe die Schnauze hier rappelvoll", wetterte der Goodbye Deutschland-Star stinksauer – und das nur, weil der Deckel auf dem stillen Örtchen nicht zugeklappt war.

Ob die schlechte Laune wohl mit der "Model-Diät" zusammenhängt? Immerhin kommen bei Bastian Yotta (42) und Co. wegen Giseles verpatzter Prüfungen meist nur Reis und Bohnen auf den Tisch. Wer hat trotz des ganzen Übels eurer Meinung nach das Urwald-Zepter in der Hand? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

TV NOW Bastian Yotta, Leila Lowfire und Sandra Kiriasis im Dschungelcamp, Tag 7

TV NOW Chris Töpperwien im Dschungelcamp an Tag 7

TV NOW/Stefan Menne Gisele Oppermann im Dschungelcamp, Tag 7

