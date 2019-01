Macht sich Gisele Oppermann etwa absichtlich zum Dschungel-Opfer? Seit dem ersten Tag im australischen Busch fließen bei der einstigen Germany's next Topmodel-Kandidatin nonstop die Tränen. Kein Wunder, schließlich wurde die Mutter einer Tochter bisher jedes Mal in die gefürchtete Dschungelprüfung gewählt. Aber genießt Gisele vielleicht klammheimlich ihre Heulsusen-Position in der Truppe? Ex-Camperin Sarah Knappik (32) und Urwald-Fan Ruth Moschner (42) sind sich sicher: Das launische Verhalten der 31-Jährigen ist eine Masche!

An Tag sieben sollte Gisele mal wieder die begehrten Sterne für ihre Mitbewohner erspielen. Doch die Challenge "Alarm in Cobra 11" lehnte sie ab. Für IBES-Anhängerin Ruth Moschner nicht überraschend, denn sie vermutet während ihres Auftrittes bei "Die Stunde danach" auf RTL sowieso eine Taktik hinter der Herangehensweise der Oppermann: "Bei Gisele ist es, glaube ich, wirklich eine Masche. Sie liebt es, diese Opferrolle auszufüllen und hat tatsächlich so manipulative Ansätze. Sie hat ja auch immer so ein leicht diabolisches Grinsen danach. Das, was sie mit Yotta gemacht hat, war auch ein bisschen assi", stellte Ruth fest.

Sarah Knappik kann diesen Eindruck nur bestätigen – denn sie war damals gemeinsam mit Gisele bei GNTM. "Das war bei Topmodel auch schon so. Sie hat immer alle verpfiffen da, die kann kein Geheimnis wahren", lästerte sie. Bachelorette-Sieger David Friedrich (29) kann allerdings gar nicht verstehen, wie die Brünette dieses Verhalten durchziehen kann: "Man versucht doch wenigstens, die Prüfungen zu schaffen. Wenn du Ehrgeiz hast, versuchst du auch was durchzuziehen. Du willst ja selber auf dich stolz sein", ärgerte er sich. Eine gute Sache hat Giseles Verweigerung aber auch, wie Sarah findet: "Ich freue mich aber auch irgendwie, dass sie die Prüfungen alle nicht macht, weil dann hungern die und lassen noch mehr ihre Masken fallen", fasste sie etwas schadenfroh zusammen.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

MG RTL D / Bernd Jaworek Ruth Moschner, Moderatorin

MG RTL D / Stefan Menne Gisele Oppermann und Bastian Yotta nach ihrer Dschungelprüfung

Getty Images Sarah Knappik, TV-Gesicht

