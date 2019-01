Wer wird König oder Königin des Dschungels? Der Kampf um die Krone von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! wird von Tag zu Tag härter – aber dafür rückt der saftige Gewinn von 100.000 Euro auch immer näher. In sechs Tagen entscheidet sich, welcher Promi sich den Titel schnappen kann. Ein Dschungelcamper wird jedoch definitiv keine Siegesluft mehr schnuppern können – er musste heute das Lager räumen!

Tommi Piper muss an Tag zehn im australischen Busch seine Sachen packen – und lässt damit nur noch zehn seiner Trash-TV-Kumpanen auf den Feldbetten Down Under zurück. Die Zuschauer-Anrufe reichten heute nicht für die berühmte Stimme von Alf aus. Der 77-Jährige sieht seinen Rauswurf allerdings gelassen: "Ja wunderbar, ist alles prima", waren seine ersten Worte.

Damit kann sich Tommi nun in eine Reihe mit Domenico De Cicco (35) und Sibylle Rauch (58) stellen. Der Vollblut-Italiener und die "Eis am Stiel"-Schauspielerin mussten bereits an Tag acht und neun das Camp verlassen.

