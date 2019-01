Hatte Sibylle Rauch (58) mit ihrem frühen Aus beim Dschungelcamp gerechnet? Für die Blondine ist das Abenteuer bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" an Tag neun vorbei: Nach dem Exit von Vollblut-Italiener Domenico De Cicco (35) ist die Ex-"Eis am Stiel"-Schauspielerin als zweite Camperin von den Zuschauern rausgewählt worden. Nun hat die 58-Jährige verraten, wie es ihr nach ihrem Jungle-Exit geht!

"Dass ich jetzt etwas früher gehen musste, kommt für mich nicht ganz überraschend, weil ich mich körperlich so schwer getan habe, durch den schweren Gewichtsverlust", verriet Sibylle nach ihrem Rauswurf gegenüber RTL. Sie sei etwas traurig, aber es sei auch nicht die Welt. Am Ende hatte sie noch einen Gruß an ihre Anhänger: "Ich möchte ein Bussi an meine Fans von 'Eis am Stiel' geben, dass ihr mich noch weiter sehen wollt und an mich glaubt."

Wer wird nach der ehemaligen Erotik-Darstellerin den australischen Busch verlassen? Bisher standen Alf-Stimme Tommi Piper (77) und der selbsternannte Millionär Bastian Yotta (42) zusätzlich auf der Wackel-Liste. Ob wohl für einen der beiden Männer das Trash-Abenteuer heute schon vorbei sein wird? Was meint ihr? Stimmt ab!

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de

TV NOW Sibylle Rauch im Dschungelcamp 2019

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Sibylle Rauch, "Eis am Stiel"-Star

Anzeige

MG RTL D Sibylle Rauch, Dschungelcamperin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de