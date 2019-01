Schnappt sich Peter Orloff (74) die Dschungelkrone? Bisher gehörte der Schlagerproduzent nicht zu den Top-Favoriten bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! – bei den Promiflash-Lesern bewegte sich der Liedtexter eher im soliden Mittelfeld. Die Camper haben jedoch ein ganz anderes Bild von dem 74-Jährigen: Sie sehen den "Monika"-Interpreten auf dem Urwald-Thron – und auch immer mehr Ekel-Anhänger haben den Lockenkopf bereits in ihr Herz geschlossen!

Für die ehemaligen Lagerfeuer-Bewohner Domenico De Cicco (35) und Sibylle Rauch (58) gibt es nur eine Antwort auf die Frage, wer das Trash-Format gewinnen soll: Peter Orloff! Gegenüber RTL verriet die Erotik-Blondine Sibylle, dass sie dem Sänger die Krone am meisten gönnen wurde. Dieser Meinung schloss sich auch der Ex-Bachelorette-Boy an: "Ich wünsche mir, dass der Peter Orloff gewinnt, weil das ein loyaler Mensch ist mit sehr viel Lebenserfahrung", begründete er im Promiflash-Interview seine Wahl.

Die Zuschauer haben im Netz ebenfalls nur warme Worte für den Strahle-Mann übrig: "Ich finde Peter ist der Ruhepohl im Camp, sehr angenehm, der Fels in der Brandung", "Peter ist voll sympathisch" und "Er ist ein toller Mensch", schwärmten zum Beispiel drei User auf der Facebook-Seite von Promiflash. Glaubt ihr, dass Peter das Dschungelcamp gewinnen könnte? Stimmt ab!

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de

MG RTL D / Stefan Menne Peter Orloff im Dschungelcamp 2019, Tag 1

MG RTL D / Arya Shirazi Schlager-Star und Produzent Peter Orloff

MG RTL D / Stefan Menne Peter Orloff, Dschungelcamperin

