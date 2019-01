Nur einer kann König oder Königin des Dschungels werden! Welche mehr oder weniger große Bekanntheit des Trash-TV-Universums sich den Titel schnappen kann, entscheidet sich genau in einer Woche – und der Kampf wird von Tag zu Tag härter. Immerhin gibt es in Staffel 13, neben einer ganzen Menge Ruhm versteht sich, zum ersten Mal auch noch ein Preisgeld von satten 100.000 Euro zu gewinnen. Für eine Dschungelcamperin hat sich der Traum von der zusätzlichen Finanzspritze und der medialen Aufmerksamkeit von mindestens zwei Wochen allerdings schon jetzt ausgeträumt!

Sibylle Rauch (58) muss an Tag neun in Down Under die Koffer oder besser gesagt den Stoffbeutel packen – und ihre Mitcamper zwischen Getier und Geläster auf ihren Pritschen alleine lassen. Zu wenige Zuschauer riefen für die "Eis am Stiel"-Ikone an. Die erste Reaktion des TV-Stars: Sibylle nimmt es mit Gelassenheit. Immerhin kann sie nun noch einige Tage im Luxushotel genießen.

Damit tritt die ehemalige Porno-Darstellerin in die noch nicht einmal getrockneten Fußstapfen von Domenico De Cicco (35). Als erster der anfangs noch zwölf Camper musste der ehemalige Bachelorette-Kandidat am achten Tag den australischen Busch verlassen.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

