Seit über einer Woche macht Bastian Yotta (42) den australischen Urwald unsicher! Gemeinsam mit ursprünglich elf anderen Stars und Sternchen bezog er das Dschungelcamp, wo er sich zwischen Gestrüpp und Getier irgendwie selbst treu bleiben möchte. Längst hat sich der Selfmade-Millionär als Camp-Guru einen Namen gemacht. Er versucht, seine Mitbewohner in der Freiluft-WG in seinen "Miracle Morning"-Zeremonien mit Motivation anzustecken – das gelang ihm bei Gisele Oppermann allerdings mehr schlecht als recht. Doch was hält eigentlich seine Freundin Mascha über Yottas Verhalten im Dschungel?

In ihrer Instagram-Story stand die Beauty ihren über 63.000 Followern Rede und Antwort. Auf die Frage, wie sich ihr Liebster im Dschungel so mache, hatte sie eine ganz klare Antwort. "Ich bin sehr stolz auf ihn, sein Benehmen ist einwandfrei. Er ist ein einfühlsamer Mann mit einem wundervollen Charakter und einem großen Herzen", schwärmte sie von dem "Miracle Morning"-Motivator. Vor allem seine Hilfsbereitschaft gegenüber seinen Mitcampern schätze sie sehr. "Ich kann ihn mit einem Wort beschrieben – nobel", schrieb die dunkelhaarige Schönheit weiter.

Seit August 2019 sind der 42-Jährige und Mascha offiziell ein Paar. Auf der Foto- und Videoplattform kam der Life-Coach aus dem Schwärmen für seine Freundin gar nicht mehr heraus. "Du bist meine Erste, meine Einzige, mein Alles. Glaub mir nicht, schau nur zu. Ich liebe dich", schrieb er vor einigen Monaten über seine Liebste.

