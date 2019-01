Zwischen Bastian Yotta (42) und Chris Töpperwien (44) krachte es bereits ordentlich in der ersten Woche des Dschungelcamps. Grund für den andauernden Zoff: Der Currywurstmann wirft dem Selfmade-Millionär vor, die Waldbrände in Kalifornien 2018 zu seinem eigenen finanziellen Vorteil genutzt zu haben. Jetzt meldet sich Bastians Freundin Mascha zu den ganzen Streitereien und macht ganz deutlich, was sie von Chris hält!

In ihrer Instagram-Story beantwortet die brünette Beauty einige Fan-Fragen. Natürlich wollen ihre Follower auch wissen, was sie von dem Bastian-Chris-Beef hält und über den Currywurst-King zu sagen hat. "Ich glaube an Karma. Ich glaube, dass die Gerechtigkeit siegen wird. Die Zeit wird schon alles aufdecken", schreibt Mascha auf ihrem Social-Media-Kanal.

Sie stehe die ganze Zeit hinter ihrem Freund und sei der Meinung, dass Bastian sich nichts zuschulden kommen lassen hat. "Ich bin sehr stolz auf ihn, sein Benehmen ist einwandfrei", berichtet sie ihren Fans. Sie würde vor allem Bastians Hilfsbereitschaft gegenüber seinen Mitcampern schätzen: "Ich kann ihn mit einem Wort beschreiben – nobel."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

MG RTL D Bastian Yotta und Chris Töpperwien am dritten Dschungelcamp-Tag

Facebook / Bastian Yotta Mascha und Bastian Yotta

MG RTL D Doreen Dietel, Bastian Yotta, Leila Lowfire und Chris Töpperwien am dritte Tag im Dschungelcamp

