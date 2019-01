Wie steht die Liebste von Domenico De Cicco (35) nach seinem Aus zu dem diesjährigen Dschungelcamp-Teilnehmer? Seine Freundin Julia schrieb dem einstigen Kuppelshow-Kandidaten nun einen rührenden Brief, in dem sie eine wahre Achterbahn der Gefühle beschreibt. Kein Wunder, immerhin begab sich der 35-Jährige zusammen mit seiner Ex Evelyn Burdecki (30) in den australischen Busch – und zwischen ihnen flogen nicht nur die Fetzen. Bis zu seinem Auszug am vergangenen Freitag bot sich auch ein wenig Flirt-Potenzial in Down Under. Was Domenicos Freundin ihm jetzt zu sagen hatte, zeigte er im Netz!

Zunächst herrschte Funkstille zwischen den Eltern der kleinen Lia, wie der TV-Latino vor Kurzem verraten hatte. Nun teilte er jedoch eine emotionale Botschaft von seiner Julia auf Instagram. "Wir beide hatten eine Zeit mit einer Achterbahn der Gefühle. Es gab eine Zeit, in der ich so gerne das alles aufgegeben hätte, doch irgendwas in mir hat immer gesagt: 'Julia kämpfe, gebe das nicht auf für unsere Tochter'", fasste sie diesen turbulenten Abschnitt ihrer Beziehung zusammen. Bereits als Domenicos Liebste schwanger war, hatten sich die Turteltauben kurzzeitig getrennt, fanden letztendlich aber wieder zueinander. Doch Julia habe seither nie bereut, dem gebürtigen Frankfurter vertraut zu haben: "Seit unsere Kleine da ist, hat sich alles gedreht und ich kann nicht beschreiben, wie glücklich ich bin. Ich habe dir die Chance gegeben, alles besser zu machen und du bist auf dem besten Weg dahin, es zu tun."

Auch sein jüngster Auftritt im RTL-Dschungel habe daran nichts geändert. Die Partnerin des Reality-Stars stärke ihm den Rücken und freue sich jetzt wieder auf den Alltag mit dem Urwald-Erprobten: "Ich bin einfach unendlich froh, wenn du wieder bei uns bist, wir abends wieder auf der Couch liegen können, einkaufen gehen, Blödsinn machen."

MG RTL D Domenico De Cicco am fünften Dschungelcamp-Tag

MG RTL D Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco im Dschungelcamp 2019

Privat Domenico De Cicco mit seiner Freundin Julia

