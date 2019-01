Im Dschungelcamp knistert es gewaltig – und das liegt nicht am Lagerfeuer! Schon im Vorfeld hatten zahlreiche Fans gemunkelt, ob zwischen Evelyn Burdecki (30) und ihrem Ex Domenico De Cicco (35) in Australien erneut die Funken sprühen würden – obwohl der Vollblut-Italiener eigentlich seit Kurzem wieder in festen Händen ist. Und tatsächlich: Keine 24 Stunden im Camp und schon nähern sich die beiden nach monatelanger Funkstille wieder an!

Wie aus dem Nichts suchte Domenico überraschend in der Auftaktfolge das Gespräch mit seiner Verflossenen. "Meine Angst ist, dass ich mit dir wieder so weit komme. Nein, deswegen muss ich mit dir eigentlich gar nicht reden", gestand er seiner einstigen Bachelor in Paradise-Liebsten am Lagerfeuer. Evelyn, die selbst ziemlich perplex war, erwiderte nur: "Nein, musst du wirklich nicht... Das wird noch passieren." Diese Unterhaltung wird wohl nicht die letzte dieser Art gewesen sein. Zumindest scheinen die Ex-Turteltauben noch erheblichen Klärungsbedarf zu haben.

Dieses etwas skurrile Gespräch war jedoch nicht das einzige Zusammentreffen der beiden, das die Zuschauer aufhorchen ließ: Domenico suchte am ersten Tag immer wieder die Nähe zu Evelyn. Auch die Promiflash-Leser sind sich einig, dass zwischen den ehemaligen Partnern das letzte Wort noch lange nicht gesprochen ist. In einer Umfrage (Stand: 12. Januar, 10:50 Uhr) sind 7.743 User (88,1 Prozent) davon überzeugt, dass die zwei definitiv noch Gefühle füreinander haben. Nur 11,9 Prozent (1.044 Votes) glauben, dass sie sich einfach nur freundschaftlich gut verstehen.

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de

MG RTL D Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki um Dschungelcamp 2019

Anzeige

MG RTL D Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco, Dschungelcamp Tag 1

Anzeige

MG RTL D Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de