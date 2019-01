Am Mittwoch flimmert die vierte Folge von Der Bachelor über die deutschen Fernsehbildschirme. Seit drei Wochen sind TV-Junggeselle Andrej Mangold (32) und seine Rosenanwärterinnen in Mexiko und haben schon einiges erlebt. Es wurde schon geheult, gezickt und geschmachtet, was das Zeug hält. Und auch in dieser Woche jagt eine Sensation die nächste. Es kommt zum ersten Kuss der Staffel und natürlich fließen wieder ein paar Tränchen.

Die ersten Bilder aus dem RTL-Pressebereich versprechen schon jetzt: Auch in Woche vier geht es bei "Der Bachelor" heiß her. Claudia Gottwald bekommt endlich eine Chance auf Zweisamkeit mit Andrej. Ihr Einzeldate startet beim Bungee-Jumping mit viel Adrenalin und Action. Bei einem Glas Wein lassen die zwei den Abend aber ganz gemütlich ausklingen und schauen sich dabei tief in die Augen. Auch beim Candlelight-Dinner mit Jennifer Lange knistert es gewaltig. Die Zumba-Trainerin bekommt den ersten Kuss der Staffel.

Aber während Jenny schon auf Wolke sieben schwebt, sind zwei ihrer Mitstreiterinnen ziemlich geknickt und verdrücken bittere Tränen. Was der Grund für Nadine Illas (30) und Nathalia Goncalves Mirandas Gefühlsausbruch ist, ist noch nicht klar. Das erfahren die Fernsehzuschauer erst am kommenden Mittwoch ab 20.15 Uhr auf RTL.

