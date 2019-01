Es ist die wohl emotionalste Folge jeder Staffel! Nach zehn Tagen im Dschungelcamp haben die diesjährigen Camper rund um Evelyn (30), Felix (22) und Co. endlich Post von ihren Liebsten erhalten. Dabei standen selbst Protz-Millionär Bastian Yotta (42) die Tränen in den Augen, als ihm der Brief seiner Freundin Maria vorgelesen wurde. Besonders rührend: Der Brief der gebürtigen Russin war auf Deutsch verfasst. Hat die Schönheit für ihren Bastian etwa dessen Muttersprache gelernt?

Tatsächlich wurden die liebevollen Zeilen vorab übersetzt, damit auch die deutschen Zuschauer den Brief der Wahlamerikanerin verstehen, klärte RTL nun auf. "Den Inhalt von Maschas Brief hat eine ITV-Mitarbeiterin bereits übersetzt von Bastians Manager via Bastians Begleiter erhalten", erklärte der Sender. Am Ende sei die Übersetzung dann wieder in Briefform gebracht worden. Mit anderen fremdsprachigen Nachrichten wären die Verantwortlichen in der Vergangenheit ebenso verfahren.

Dem Muskelmann scheinen die ergreifenden Worte auf alle Fälle nahegegangen zu sein. "Ich habe mich in dich verliebt, weil du ein großes Herz hast, sehr intelligent bist und liebevoll bist. Ich bin die glücklichste Frau der Welt, weil ich dich habe", schrieb Masche in ihrem Brief, der bei Yotta alle Dämme brechen ließ. Im Grunde war sein Gefühlsausbruch jedoch nicht weiter überraschend: Wie sehr er die Liebe seines Lebens vermissen würde, ahnte der Reality-Star schon vor seinem Abflug in den Dschungel.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

MG RTL D / Arya Shirazi Bastian Yotta, Dschungelcamp-Kandidat 2019

Anzeige

MG RTL D Bastian Yotta, Reality-TV-Darsteller

Anzeige

MG RTL D Bastian Yotta im Dschungel-Telefon, Tag 4

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de