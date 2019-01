So emotional kennt man Bastian Yotta (42) gar nicht! Am 11. Januar startet für ihn das TV-Abenteuer Dschungelcamp. Zwei Wochen lang ist der australische Busch sein Zuhause. Das bedeutet: Ciao Luxus, hallo Kakerlaken, Spinnen und Co... Doch das alles scheint den Protz-Millionär gar nicht so sehr zu kümmern. Viel schlimmer ist der Abschied von seiner Freundin Maria: Kurz vor dem Abflug kämpft der Muskelmann deshalb sogar mit den Tränen.

In seiner Instagram-Story meldete sich der Wahlamerikaner am frühen Samstagmorgen aus dem Shuttle, das ihn zum Flughafen bringen soll, um seinen Fans ein Update zu geben. Er tritt die Reise in den australischen Busch an. "So bin ich auf dem Weg", beginnt er seine Ansprache und dann fehlen ihm plötzlich die Worte. Er hat schon jetzt schweren Liebeskummer, denn seine Freundin wird ihm in den kommenden Wochen sehr fehlen: "Wir verbringen ja eigentlich jede freie Minute zusammen und deswegen ist das echt hart. Ich bin ja ein gestandener Mann und habe alles durch in meinem Leben, aber jetzt gerade zerreißt es mir das Herz." Für ihn sei nicht der Dschungel die größte Herausforderung, sondern die Trennung von seinem Schatz. Insgesamt werden sie sich sechs Wochen nicht sehen, denn nach seinem Auftritt in der Kult-Show hat er noch andere Termine in Deutschland.

Erst im August machte der 42-Jährige seine Beziehung zu Maria offiziell und seitdem kommt er aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Neujahr widmete er seiner Partnerin ein paar rührende Zeilen: "Mein größter Segen ist Maria, die mein Leben mit Liebe füllt wie keine zuvor. Ich liebe dich so sehr."

MG RTL D / Arya Shirazi Bastian Yotta, Dschungelcamp-Kandidat 2019

Instagram / yotta_coaching Bastian Yotta und seine Freundin Maria

