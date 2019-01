Manchmal kann einen sogar etwas so alltägliches wie Mineralwasser berühmt machen – das erfuhr Kelleth Cuthbert bei den Golden Globe-Awards vor wenigen Wochen in Los Angeles. Nachdem sie als Werbeträgerin für eine Mineralwassermarke auf zahlreichen Fotos hinter Hollywood-Stars zu sehen war, ist sie seitdem als "Fiji Girl" in aller Munde. Das verhilft ihr nun zu einer neuen Karriere. Vom Mineralwasser-Werbegirl wird Kelleth nämlich zur Schauspielerin.

Auf ihrer Instagram-Seite gab sie kürzlich bekannt, bei der amerikanischen Soap Opera "The Bold And The Beautiful" mitgearbeitet zu haben. "Danke an die netten Leute von 'Bold And The Beautiful', dass ich gestern dabei sein durfte", schrieb sie in der Bildunterschrift zu einem Foto am Set. Ob es sich um einen Gastauftritt oder um eine wiederkehrende Rolle handelt, ist bis jetzt noch nicht bekannt.

Besonders im Internet war Kelleth nach der Award Show omnipräsent. Allerdings waren nicht alle von ihrer Präsenz auf den Golden Globes begeistert. So kritisierte etwa die Schauspielerin Jamie Lee Curtis (60) die offensive Werbung der Mineralwassermarke.

