Wenig Stoff, viel Aufsehen! Wenn Disney-Stars ihren Kinderrollen entwachsen, nimmt das vor allem modisch gerne mutige Formen an. So zog Miley Cyrus (26) immer weniger an, um schließlich splitterfasernackt auf einer Abrissbirne zu schwingen. Ihre unwesentlich jüngere Disney-Kollegin Bella Thorne (21) treibt sich derzeit in ähnlichen Modesphären rum. Sie ist bekannt dafür, sich in eigentümlichen und sexy Looks zu zeigen. Am Wochenende legte Bella mit einem Dekolleté, das wenig für die Fantasie übrig ließ, wieder einen drauf!

Zusammen mit ihrer Schwester Dani besuchte Bella am Samstag eine Launch-Party im Park MGM in Las Vegas und zog alle Blicke auf sich. Zu einem schmalen schwarz-roten Midi-Rock mit Herzchenprint trug die 21-Jährige rote High Heels, eine Handtasche mit roter Bommel, viel Silberschmuck und einen langen Ledermantel. So weit, so gut. Richtig pikant wurde der Look dank des Oberteils: Zwei breite, schwarze Träger, die schon auf Bauchnabelhöhe beginnen, bedeckten höchstens zwei Drittel ihrer perfekt stehenden Oberweite. Aufsehen garantiert!

Neben des Riesendekolletés polarisierte Bella auch mit ihren unrasierten Beinen. Der halblange Rock zeigte genug von ihrem Unterschenkel, um mit der Körperbehaarung ein Statement zu setzen. Das allgemeine Schönheitsideal gibt Frauen – vor allem in Hollywood – immer noch vor, an allen Körperstellen glatt wie ein Baby-Popo sein zu müssen. Die Schauspielerin wehrt sich ganz offensichtlich gegen dieses Ideal – und zwar über ihren Style.

MEGA Schauspielerin Bella Thorne in New York, Mai 2018

Anzeige

DJDM/WENN.com Bella Thorne bei The Record Red Carpet Grand Opening at Park MGM

Anzeige

Judy Eddy/WENN.com Bella Thornes Beine

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de