Eine Frage mit Tiefgang! Bisher war Claudia Gottwald in der diesjährigen Staffel von Der Bachelor nicht allzu sehr aufgefallen. Im Gegensatz zu ihren Nebenbuhlerinnen hatte die stille Brünette nicht viel von sich preisgegeben. Kein Wunder also, dass Rosenkavalier Andrej Mangold (32) endlich wollte, dass die 26-Jährige aus sich herauskommt – bei einem Action-Date. Dabei ließ sich Claudia aber nicht nur physisch, sondern auch emotional so richtig fallen!

Beim gemeinsamen Bungee-Jumping kamen sich die Flugbegleiterin und der Profi-Basketballer sofort nahe: Während des Adrenalinkicks und danach tauschten die beiden innige Umarmungen aus. Beim anschließenden Dinner gingen Claudia und Andrej ebenfalls auf Tuchfühlung – und dabei blieb es nicht nur bei süßen Streicheleinheiten: Nach tiefgründigen Gesprächen über ihre vergangenen Beziehungen wollte die Diplom-Betriebswirtin von dem Sportler wissen: "Hast du Kinder?" Überraschter hätte der 1,90 Meter große Hottie wirklich nicht schauen können!

Claudias Neugier hatte allerdings einen guten Grund: Nach ihrer letzten Liebes-Pleite wollte sie einfach auf Nummer sicher gehen – ihr Ex-Freund hatte ihr seine Kinder verheimlicht. Von dieser intimen Story war Andrej sichtlich gerührt, aber nicht nur das: Sein Plan war aufgegangen, denn er lernte Claudia endlich besser kennen!

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

TV NOW Claudia und Andrej in "Der Bachelor", Folge 4

Anzeige

Der Bachelor, RTL Claudia und Bachelor Andrej

Anzeige

TV NOW Claudia Gottwald und Andrej Mangold in Folge vier von "Der Bachelor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de