Ein spannender Tag 13 im Dschungelcamp geht zu Ende! Evelyn Burdecki (30) und Bastian Yotta (42) traten zu einer gemeinsamen Dschungelprüfung an und versagten kläglich – das Ergebnis: null Sterne fürs Team. Außerdem holten der Protzmillionär und seiner neuer BFF Chris Töpperwien (44) zur Läster-Offensive aus. Und Doreen Dietel (44) geriet mit Fan-Liebling Evelyn einander. Ob das die Zuschauer bei ihrer Entscheidung beeinflusst hat? Sie wählten die Schauspielerin heute raus.

Doreen muss ihre Pritsche nach fast zwei Wochen im australischen Busch räumen – und das schweren Herzens. Sie wollte doch allen zeigen, was in ihr steckt und sich den Titel Dschungelkönigin 2019 sichern. Doch dieser Traum ist nun geplatzt, denn die 44-Jährige bekam am heutigen Mittwoch die wenigsten Anrufe.

Im Gegensatz zu Doreen nahm Leila Lowfire (25) ihren Exit am Dienstag ganz gelassen. Sie wirkte sogar fast erleichtert, als die Moderatoren Sonja Zietlow (50) und Daniel Hartwich (40) das Ergebnis des Votings mitteilten. "Ich bin glücklich über die Zeit hier, es waren 13 Nächte und ich hatte eine gute Zeit. Ich habe alles so gemacht, wie ich es mir im besten Fall vorgestellt habe. Ich habe supertolle Leute kennengelernt und konnte eine Prüfung rocken", lautete ihr Fazit im Dschungeltelefon.

