Zeigen Details nun, dass Domenico De Cicco (35) die Nachricht seiner Partnerin Julia selbst verfasst hat? Die vermeintliche Liebesbekundung war sicherlich Balsam für die Seele des Urwald-Stars: Im Dschungelcamp traf er nämlich auf seine Ex Evelyn Burdecki (30) und stritt sich heftig mit ihr, denn sie hatte er im vergangenen Jahr verlassen, weil Julia von ihm schwanger war. Bei der Auseinandersetzung kam er nicht unbedingt gut weg – wohl auch deswegen veröffentlichte er die Nachricht seiner Liebsten als Insta-Story. Die Netzgemeinde aber zweifelt: Könnte Domenico den Brief aufgrund der grammatikalischen Fehler gar selbst geschrieben haben?

Die Nachricht klingt vor allem versöhnlich: Julia sei froh, Domenico eine zweite Chance gegeben zu haben – kein Wort verliert sie hingegen über Evelyn. Aber jetzt wird es heikel: Im TV fiel der Ex-Bachelorette-Kandidat auch immer wieder wegen seiner sprachlichen Schwächen auf – und davon finden sich auch einige im Web-Brief wieder. Sätze wie: "Wir beide hatten ein Zeit mit einem Achterbahn der Gefühle" sollen ihn jetzt enttarnen. "Den Brief hat er jedenfalls selbst geschrieben, das sieht man deutlich an der schlimmen Grammatik. Genauso redet er doch immer", ist sich einer von etlichen Followern auf Instagram sicher.

Der 35-Jährige versucht inzwischen die Vorwürfe auf seinen Social-Media-Kanälen zu dementieren und setzt entgegen: "Meine Grammatik ist viel schlimmer. Der Brief ist nicht von mir. Ich würde ein Jahr brauchen, um es so schön zu schreiben!" Ein Statement der angeblichen Verfasserin steht allerdings weiterhin aus.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

Privat Domenico De Cicco mit seiner Freundin Julia

MG RTL D Evelyn und Domenico während der Schatzsuche, Dschungelcamp-Tag 5

MG RTL D Domenico De Cicco am fünften Dschungelcamp-Tag

