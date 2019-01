Zweite Schatzsuche bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! – und es geht hoch her! Nachdem Felix van Deventer (22) und Chris Töpperwien sich bereits vergangenen Montag auf die Jagd nach einer Truhe machten, waren nun Evelyn Burdecki (30) und Domenico De Cicco (35) fällig. Ausgerechnet Glücklich war das Ex-Bachelor in Paradise-Traumpärchen damit nicht – nach einer heftigen Diskussion und gegenseitigen Beschimpfungen traten sie die Aufgabe "Schlüssel-Wissen" dennoch an. Und das Drama nahm seinen Lauf.

Doch die Herausforderung wurde schnell zur Nebensache. Noch auf dem Weg durch den Dschungel prustete Evelyn wutentbrannt heraus: "Warum machst du bei 'Bachelor in Paradise' mit? Warum? Warum warst du mit mir zusammen? Warum? Du hattest doch eine schwangere Frau zu Hause sitzen!" Für Domenico war das zu viel – er brach die Aufgabe ab und stürmte zurück ins Camp.

Wieder bei den anderen konnte er seine Wut nicht mehr zurückhalten: "Die ist so falsch. Ihr glaubt die ganze Leier von der kleinen Blondine. Sie hat versucht, mich niederzumachen vor den ganzen Leuten. Das ist alles von der gesteuert", schimpfte der Italiener. Doch statt Verständnis gab es von den anderen Kandidaten Ärger: Vor allem Currywurstmann Chris drängte darauf, am Dschungel-Telefon um eine zweite Chance zu bitten. Und Domenico bekam sie, doch auch das war am Ende vergebens: Evelyn und ihr Ex schafften es nicht, die Truhe zu befreien und kamen mit leeren Händen zurück.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

MG RTL D Evelyn und Domenico während der Schatzsuche, Dschungelcamp-Tag fünf

