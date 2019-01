Was für ein eindeutiges Ergebnis der Dschungelcamp-Fans! An Tag 15 im australischen Busch geht es eigentlich nur noch um eines: Welche drei Promis schaffen es ins große Finale Down Under? Nachdem RTL am Donnerstagabend mit Serverproblemen zu kämpfen hatte, war kein Star aus dem TV-Lager rausgeflogen. Heute Abend wird es gleich drei VIPs auf einmal treffen: Die Promiflash-Leser sind sich schon jetzt einig, wer die Pritschen kurz vor dem Finale räumen muss!

Die Promiflash-Umfrage (Stand 25. Januar, 19.30 Uhr) zum großen Finaleinzug fällt ziemlich eindeutig aus: Von Sprüche-Queen Evelyn Burdecki (30), Schlagerbarde Peter Orloff (74) und GZSZ-Schnuckel Felix van Deventer (22) wollen sich die Zuschauer noch nicht trennen! Sie sind die haushohen Favoriten für den Urwald-Showdown am kommenden Samstagabend. Wie schon in den vergangenen Tagen liegt wieder einmal die TV-Blondine mit stolzen 54,7 Prozent (1.640 Stimmen) ganz vorne. Knapp dahinter: der sportliche Peter mit rund 17,5 Prozent (526 Stimmen) der Votes.

Geht es also nach den Promiflash-Fans, sollen Bobfahrerin Sandra Kiriasis (44), Muskelmillionär Bastian Yotta (42) und Currywurstmann Chris Töpperwien (44) in der 15. Folge die Biege machen. Am unbeliebtesten nach 14 Tagen Dschungelcamp ist übrigens die ehemalige Olympionikin. Für die 44-Jährige stimmten nur knapp 2,4 Prozent (73 Stimmen) der Leser ab.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

TVNOW / Stefan Menne Evelyn Burdecki in der Dschungelprüfung "Kriech der Sterne"

MG RTL D Bastian Yotta und Chris Töpperwien am dritten Dschungelcamp-Tag

TV NOW Sandra Kiriasis in der siebten Folge vom Dschungelcamp

