Mit dieser Entscheidung hat wohl niemand gerechnet! Am Donnerstag sollten eigentlich die Halbfinalisten von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus feststehen. Aber dann kam die große Überraschung: Zwar hat das Zuschauer-Voting wie gewohnt stattgefunden, aber bei der Auswertung streikte der Server, sodass es kein offizielles Ergebnis gab. Was bedeutet das nun für die Kandidaten – müssen an Tag 15 drei Camper gehen?

Fragen über Fragen! Die Moderatoren Sonja Zietlow (50) und Daniel Hartwich (40) hatten vor den technischen Problemen bereits angekündigt, dass sogar zwei Stars ihre Pritschen räumen müssten. Werden die Fan-Stimmen von Donnerstagabend also einfach nachträglich ausgewertet? Das würde bedeuten, dass direkt zu Beginn der 15. Folge zwei Thron-Anwärter das Lager verlassen müssen. Oder wird das Voting durch den Server-Fauxpas nun hinfällig und die Zuschauer stimmen neu ab? Oder werden die Anrufe der beiden Sendungen addiert, sodass die Karten noch einmal neu gemischt würden? Außerdem ist nun fraglich, wie viele TV-Gesichter an Tag 15 die Biege machen müssen: Eigentlich müssten drei Personen ihre Sachen packen, denn bisher gab es immer nur drei Finalisten. Aber vielleicht kommt in diesem Jahr alles anders.

Auch auf Twitter ist der Rauswurf-Fail Thema. Viele Fans fragen sich natürlich, was mit ihren Anrufen passiert. Andere glauben sogar, dass das ganze ein abgekartetes Spiel ist. "Nehmen wir den Serverausfall mal einen Moment als wahr an, dann stellt sich die Frage: Wessen Manager hat diese Auszeit gehackt?" oder "Ich glaube, RTL bereitet was Großes vor", schreiben die User.

