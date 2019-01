Nicht nur Heide Keller (77) geht wegen der neuen Das Traumschiff-Besetzung auf die Barrikaden – auch viele andere Stars empfinden Florian Silbereisens (37) Engagement als Schauspieler als einen Schlag ins Gesicht! Am vergangenen Donnerstag wurde bekannt, dass der Schlagerstar der Nachfolger von Sascha Hehn (64) als TV-Kapitän wird. Nun meldeten sich zahlreiche Gesichter der deutschen Schauspielszene zu Wort und machten ihrem Ärger über Florians Besetzung Luft!

Erfolgsregisseurin Heidi Kranz verbreitete ihren Unmut über die Entscheidung via Facebook, wie die Bild-Zeitung berichtete: "Florian Silbereisen als 'Traumschiff'-Kapitän, ich glaube, ich habe 30 Jahre meines Lebens an Schauspieler geglaubt. Oft bin ich verzweifelt an nicht wirklich gut ausgebildeten Kollegen. Das kostete Zeit und Geduld. Wie wunderbar, wenn Kollegen den Beruf wirklich können, Gefühle mir spielend nahe bringen, Tränen in meine Augen zaubern – aber jetzt weiß ich endlich Bescheid und das kostet ziemlich viel Geld", lästerte sie in dem Post, der mittlerweile wieder von ihrem Profil verschwunden ist.

Viele Kollegen sehen das offenbar genauso wie Heidi. So kommentierte Schauspieler Timothy Peach (55) den Beitrag zustimmend mit den Worten: "Ein Schlag ins Gesicht für jeden ausgebildeten Schauspieler." TV-Star Sven Martinek (54) setzte sogar noch einen drauf. Er textete unter den Beitrag der Regisseurin: "Zu viel Silber und Eisen an Bord kann ein Schiff schnell in die Tiefe ziehen." Was sagt ihr dazu, dass jetzt alle auf Florian herumhacken? Stimmt ab.

