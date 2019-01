Für Florian Silbereisen (37) heißt es bald auf zu neuen Ufern! Der Schlagerstar füllt sowohl als Moderator als auch als Sänger regelmäßig riesige Hallen. Die Musik ist dem Multitalent aber offenbar nicht mehr genug: Er versucht sich jetzt an der Schauspielerei. Dafür hat der Ex von Helene Fischer (34) sich aber nicht irgendeine Rolle ausgesucht: Florian wird der neue Kapitän bei Das Traumschiff!

Bereits im Mai 2018 stach Sascha Hehn (64), alias Viktor Burger, in der ARD-Serie das letzte Mal als Kapitän in See. Seither wird heftig spekuliert, wer wohl seine Nachfolge antreten könnte. Mit dem 37-Jährigen hätte dabei aber wohl niemand gerechnet. Florians bisherige Schauspiel-Erfahrung hält sich schließlich in Grenzen. "Diese Rolle ist für mich eine Herzensangelegenheit. Das 'Traumschiff' hat einen Kapitän verdient, der diese Rolle auch lebt und voll hinter der Serie steht. Einen Kapitän, der das Schiff durch alle Stürme manövrieren möchte. Dafür werde ich alles geben, meine ganze Leidenschaft!“, verriet der frischgebackene Kapitän im Bild-Interview.

Flori ist damit der bisher jüngste Schiffs-Chef in der Geschichte der Erfolgsshow. Die Zuschauer müssen allerdings noch ein bisschen auf seinen ersten Einsatz warten. Florian wird erst ab Weihnachten am Steuerrad stehen. In der Osterfolge muss die MS "Amadea“ noch ohne den Klubbb3-Star auskommen.

P.Hoffmann/WENN.com Florian Silbereisen bei der Liveshow "Schlagerchampions 2019"

ActionPress / Bartling / Picsreports Sascha Hehn auf dem Traumschiff im Oktober 2015

Getty Images Florian Silbereisen, Schlagersänger

